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Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992

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Pegasus, 2024 Ağustos ayında 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet kampanyası düzenleyecek. Pegasus'un kampanyalı biletleri, toplamda 200 bin koltukla sınırlı olacak ve sadece BolBol üyeleri bu kampanyadan faydalanabilecek. Hangi ülkelerde bu kampanyanın geçerli olacağı merak ediliyor. Pegasus'un 9 Euro kampanyası hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Pegasus 9 Euro kampanyası 2024 ne zaman başlıyor ve Pegasus kampanyalı biletler hangi ülkede geçerli olduğu araştırılıyor. Pegasus 9 Euro kampanyası hangi tarihler arası geçerli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Pegasus 9 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli?

PEGASUS 9 EURO KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

Pegasus, yeni bir yurt dışı uçuş kampanyası başlattı. Seçili yurt dışı uçuşları, vergiler dahil 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde satın alınan bu indirimli biletlerle, 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Kampanya kapsamında 200 bin koltuk sunulurken, biletler Flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasından satın alınabiliyor. Kampanyadan sadece BolBol üyeleri yararlanabiliyor.

PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYALARI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

9€+vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Alexandria (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Gence
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Ankara - Duesseldorf - Ankara
  • Ankara - Frankfurt - Ankara
  • Ankara - Hamburg - Ankara
  • Ankara - Köln - Ankara
  • Ankara - Stuttgart - Ankara
  • Ankara - Viyana - Ankara
  • Antalya - Basel
  • Antalya - Berlin
  • Antalya - Beyrut - Antalya
  • Antalya - Cenevre
  • Antalya - Dresden
  • Antalya - Duesseldorf
  • Antalya - Frankfurt
  • Antalya - Hamburg
  • Antalya - Kişinev
  • Antalya - Leipzig
  • Antalya - Münih
  • Antalya - Nürnberg
  • Antalya - Paris
  • Antalya - Tiflis - Antalya
  • Antalya - Zürih
  • Amman - Ankara
  • Amman - Antalya
  • İzmir - Bakü - İzmir
  • İzmir - Berlin
  • İzmir - Duesseldorf
  • İzmir - Frankfurt
  • İzmir - Üsküp - İzmir
  • Çukurova - Köln
  • Gaziantep - Köln
  • Kayseri - Köln
  • Duesseldorf - Çukurova
  • Duesseldorf - Gaziantep
  • Duesseldorf - Kayseri
  • Duesseldorf - Samsun
  • Duesseldorf - Trabzon
  • Kopenhag - Konya
  • Köln - Çukurova
  • Köln - Elazığ
  • Köln - Gaziantep
  • Köln - Kayseri
  • Rotterdam - Kayseri

19€ + vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Gence - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Ankara - İmam Humeyni
  • Ankara - Krakow - Ankara
  • Ankara - Londra (GB) - Ankara
  • Ankara - Stockholm - Ankara
  • Ankara - Varşova - Ankara
  • Antalya - Krakow - Antalya
  • Antalya - Londra (GB)
  • Antalya - Manchester
  • Antalya - Saraybosna - Antalya
  • Antalya - Varşova - Antalya
  • Erbil - Ankara
  • Kişinev - Antalya
  • Talin - Antalya
  • Çukurova - Duesseldorf
  • Gaziantep - Duesseldorf
  • İzmir - Krakow - İzmir
  • İzmir - Londra (GB) - İzmir
  • İzmir - Varşova - İzmir
  • Kayseri - Duesseldorf
  • Konya - Kopenhag
  • Samsun - Duesseldorf
  • Trabzon - Duesseldorf

29€ + vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) 00
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Paris
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz
  • Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Dubai (AE) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Kutaisi - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Ankara - Amman
  • Ankara - Erbil
  • İmam Humeyni - Ankara
  • Kayseri - Rotterdam

39€ + vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai (AE) 00
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad
  • Amman - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Cidde - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Ankara - Almatı
  • Antalya - Amman
  • Antalya - Çimkent

49€ + vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Basra - İstanbul Sabiha Gökçen
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent
  • Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Almatı - Ankara
  • Dubai (AE) 00 - Antalya
  • 59€ + vergilerle olan hatlar:
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Oš
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Almatı
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek
  • Antalya - Almatı
  • Antalya - Bişkek
  • Antalya - Petersburg
  • Çimkent - Antalya

69€ + vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan
  • Oš - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Almatı - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Doha - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Antalya - Moskova
  • Antalya - Nursultan
  • Bişkek - Antalya
  • İzmir - Moskova
  • Nursultan - Antalya

79€ + vergilerle olan hatlar:

  • Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen
  • Moskova - İzmir
  • Petersburg - Antalya
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Amman

89€ + vergilerle olan hatlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Doha
  • Moskova - Antalya
  • Moskova – Antalya

DİĞER:

  • Frankfurt - Antalya(1€+vergilerle)
  • Antalya - Köln(1€+vergilerle)
  • Brüksel - Antalya(1€+vergilerle)
  • Kahire - Antalya(1€+vergilerle)
  • Sharm El Sheikh - Antalya(1€+vergilerle)
  • Zürih - Antalya(1€+vergilerle)
  • Viyana - Antalya(1€+vergilerle)
  • Münih - Antalya(1€+vergilerle)
  • İzmir - Köln(2€+vergilerle)
  • Antalya - Hannover(2€+vergilerle)
  • Antalya - Brüksel(2€+vergilerle)
  • Bremen - Antalya(2€+vergilerle)
  • Antalya - Aalborg(2€+vergilerle)
  • Antalya - Sofya(2€+vergilerle)
  • Antalya - Billund(2€+vergilerle)
  • Cenevre - Antalya(2€+vergilerle)
  • Antalya - Münster / Osnabrück(2€+vergilerle)
  • Frankfurt - İzmir(2€+vergilerle)
  • Antalya - Paderborn / Lippstadt(3€+vergilerle)
  • İzmir - Stuttgart(3€+vergilerle)
  • Antalya - Stuttgart(3€+vergilerle)
  • Paris - Antalya(3€+vergilerle)
  • Manchester - Antalya(3€+vergilerle)
  • Antalya - Üsküp(3€+vergilerle)
  • Hurghada - Antalya(3€+vergilerle)
  • Antalya - Priştine(3€+vergilerle)
  • Antalya - Tiran(3€+vergilerle)
  • Duesseldorf - İzmir(3€+vergilerle)
  • Duesseldorf - Antalya(3€+vergilerle)
  • Hamburg - Antalya(3€+vergilerle)
  • Bükreş - Antalya(4€+vergilerle)
  • Berlin - İzmir(4€+vergilerle)
  • Berlin - Antalya(4€+vergilerle)
  • Hannover - Antalya(4€+vergilerle)
  • Dresden - Antalya(5€+vergilerle)
  • Leipzig - Antalya(5€+vergilerle)
  • Antalya - Helsinki(5€+vergilerle)
  • Antalya - Norrköping(5€+vergilerle)
  • Stuttgart - İzmir(5€+vergilerle)
  • Stuttgart - Antalya(5€+vergilerle)
  • Münster / Osnabrück - Antalya(6€+vergilerle)
  • Sofya - Antalya(6€+vergilerle)
  • Antalya - Bükreş(6€+vergilerle)
  • Helsinki - Antalya(6€+vergilerle)
  • Antalya - Stockholm(8€+vergilerle)
  • Üsküp - Antalya(8€+vergilerle)
  • Antalya - Goteborg(8€+vergilerle)
  • Priştine - Antalya(8€+vergilerle)
  • Tiran - Antalya(8€+vergilerle)
  • Antalya - Viyana(8€+vergilerle)
  • Antalya - Bremen(8€+vergilerle)
  • Köln - Antalya(11€+vergilerle)
  • Londra (GB) - Antalya(11€+vergilerle)
  • Nürnberg - Antalya(11€+vergilerle)
  • Köln - İzmir(11€+vergilerle)
  • Antalya - Hurghada(11€+vergilerle)
  • Antalya - Kahire (11€+vergilerle)
  • Antalya - Sharm El Sheikh(11€+vergilerle)
  • Stockholm - Antalya(12€+vergilerle)
  • Antalya - Talin(12€+vergilerle)
  • Goteborg - Antalya(13€+vergilerle)
  • Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen(14€+vergilerle)
  • Elazığ - Köln(14€+vergilerle)
  • Aalborg - Antalya(14€+vergilerle)
  • Basel - Antalya(14€+vergilerle)
  • Kopenhag - Antalya(14€+vergilerle)
  • Billund - Antalya(15€+vergilerle)
  • Antalya - Kopenhag(16€+vergilerle)
  • Norrköping - Antalya(16€+vergilerle)
  • Paderborn / Lippstadt - Antalya(22€+vergilerle)
  • Antalya - Dubai (AE) 00(60€+vergilerle)
  • Antalya - Kazan(92€+vergilerle)
  • Kazan - Antalya(110€+vergilerle)
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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