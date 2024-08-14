Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992

Pegasus 9 Euro kampanyası 2024 ne zaman başlıyor ve Pegasus kampanyalı biletler hangi ülkede geçerli olduğu araştırılıyor. Pegasus 9 Euro kampanyası hangi tarihler arası geçerli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Pegasus 9 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli?

PEGASUS 9 EURO KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

Pegasus, yeni bir yurt dışı uçuş kampanyası başlattı. Seçili yurt dışı uçuşları, vergiler dahil 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde satın alınan bu indirimli biletlerle, 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Kampanya kapsamında 200 bin koltuk sunulurken, biletler Flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasından satın alınabiliyor. Kampanyadan sadece BolBol üyeleri yararlanabiliyor.

PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYALARI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

9€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen - Alexandria (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen

Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Duesseldorf - Ankara

Ankara - Frankfurt - Ankara

Ankara - Hamburg - Ankara

Ankara - Köln - Ankara

Ankara - Stuttgart - Ankara

Ankara - Viyana - Ankara

Antalya - Basel

Antalya - Berlin

Antalya - Beyrut - Antalya

Antalya - Cenevre

Antalya - Dresden

Antalya - Duesseldorf

Antalya - Frankfurt

Antalya - Hamburg

Antalya - Kişinev

Antalya - Leipzig

Antalya - Münih

Antalya - Nürnberg

Antalya - Paris

Antalya - Tiflis - Antalya

Antalya - Zürih

Amman - Ankara

Amman - Antalya

İzmir - Bakü - İzmir

İzmir - Berlin

İzmir - Duesseldorf

İzmir - Frankfurt

İzmir - Üsküp - İzmir

Çukurova - Köln

Gaziantep - Köln

Kayseri - Köln

Duesseldorf - Çukurova

Duesseldorf - Gaziantep

Duesseldorf - Kayseri

Duesseldorf - Samsun

Duesseldorf - Trabzon

Kopenhag - Konya

Köln - Çukurova

Köln - Elazığ

Köln - Gaziantep

Köln - Kayseri

Rotterdam - Kayseri

19€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam

İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen

Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen

Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen

Gence - İstanbul Sabiha Gökçen

Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen

Paris - İstanbul Sabiha Gökçen

Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - İmam Humeyni

Ankara - Krakow - Ankara

Ankara - Londra (GB) - Ankara

Ankara - Stockholm - Ankara

Ankara - Varşova - Ankara

Antalya - Krakow - Antalya

Antalya - Londra (GB)

Antalya - Manchester

Antalya - Saraybosna - Antalya

Antalya - Varşova - Antalya

Erbil - Ankara

Kişinev - Antalya

Talin - Antalya

Çukurova - Duesseldorf

Gaziantep - Duesseldorf

İzmir - Krakow - İzmir

İzmir - Londra (GB) - İzmir

İzmir - Varşova - İzmir

Kayseri - Duesseldorf

Konya - Kopenhag

Samsun - Duesseldorf

Trabzon - Duesseldorf

29€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi

İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut

İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) 00

İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil

İstanbul Sabiha Gökçen - Paris

İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja

İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz

Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen

Dubai (AE) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

Kutaisi - İstanbul Sabiha Gökçen

Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen

Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Amman

Ankara - Erbil

İmam Humeyni - Ankara

Kayseri - Rotterdam

39€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai (AE) 00

İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat

İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad

Amman - İstanbul Sabiha Gökçen

Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen

Cidde - İstanbul Sabiha Gökçen

İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Almatı

Antalya - Amman

Antalya - Çimkent

49€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Basra - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde

İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent

Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen

Almatı - Ankara

Dubai (AE) 00 - Antalya

59€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Oš

İstanbul Sabiha Gökçen - Almatı

İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek

Antalya - Almatı

Antalya - Bişkek

Antalya - Petersburg

Çimkent - Antalya

69€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan

Oš - İstanbul Sabiha Gökçen

Almatı - İstanbul Sabiha Gökçen

Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen

Doha - İstanbul Sabiha Gökçen

Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya - Moskova

Antalya - Nursultan

Bişkek - Antalya

İzmir - Moskova

Nursultan - Antalya

79€ + vergilerle olan hatlar:

Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen

Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen

Moskova - İzmir

Petersburg - Antalya

İstanbul Sabiha Gökçen - Amman

89€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka

İstanbul Sabiha Gökçen - Doha

Moskova - Antalya

Moskova – Antalya

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