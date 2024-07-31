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Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir?

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları nereden ve nasıl izlenir soruları gündeme gelirken Milli sporcularımız farklı branşlarda ülkemizi temsil ediyor. Olimpiyat maçları saat kaçta başlıyor ve bugün hangi Türk sporcunun maçı var sorularına yanıt aranıyor. Açılış töreniyle başlayan Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalini kurdukları madalyaları kazanmak için yarışacak. Peki, Olimpiyat Oyunları hangi kanalda yayınlanıyor?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, dünyaca ünlü birçok sporcunun madalya mücadelesine sahne olacak. Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir? sorularına yanıt aranıyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var? Detaylar haberimizdedir…

PARİS 2024 OLİMPİYAT MAÇLARI NASIL İZLENİR?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Olimpiyatları TRT Spor, TRT Spor Yıldız, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından izleyebileceksiniz.

Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir?

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OLİMPİYATLARA TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU KATILIYOR?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak olan Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir?

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