Papara'da kritik gelişme: Faaliyet izni iptaline, mahkemeden yürütmeyi durdurma

Yerli elektronik para kuruluşu Papara hakkında alınan faaliyet izni iptali kararı yargıdan döndü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararına karşı açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi, Papara lehine yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştı.

Bu sürecin ardından TCMB, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara'ya verilen faaliyette bulunma iznini iptal etti. Söz konusu karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MAHKEMEDEN PAPARA LEHİNE KARAR

Faaliyet izninin iptal edilmesi üzerine Papara, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla TCMB kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, 09 Aralık 2025 tarihinde verdiği ara kararla, Papara lehine yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA: "FAALİYETLERE DEVAM EDİLECEK"

Kararın ardından Papara tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, şirketin sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesinin ardından faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, açılacak servisler ve süreçle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağı ifade edildi.

Şirket ayrıca, mevzuat gereği yasa dışı bahisle mücadele kapsamında sıkı kontrol ve denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Papara tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir. Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."