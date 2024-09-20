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Otorapor, Yurt Dışı Atılımına Azerbaycan'dan Başlıyor

Otorapor, Yurt Dışı Atılımına Azerbaycan'dan Başlıyor
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Otorapor, yurt dışı genişlemesine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açtığı bayi ile başladı. 2017'den beri Türkiye'nin tüm illerinde hizmet veren firma, inovatif uygulamalarını ve oto ekspertiz alanındaki teknolojik imkanları Azerbaycan halkına sunmayı hedefliyor. Otorapor, Türkiye'deki 300'ü aşkın hizmet noktasıyla faaliyetlerine devam ederken, yurt dışı yatırımlarını daha da genişletmeyi planlıyor.

Oto ekspertiz hizmetini 2017 yılından itibaren sürdürmeye başlayarak 2018 yılına kadar Türkiye'nin tüm illerinde kurumsallaşma adımı atan ve araç sahiplerine güven duygusunu aşılayan Otorapor oto ekspertiz; sadece yurt içi değil yurt dışında da elini güçlendirerek sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

Hizmet ağını genişletiyor

15 ülkede etkin hizmet vermeyi amaç edinen Otorapor oto ekspertiz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açtığı bayi ile birlikte, sahip olduğu teknoloji ve hizmet anlayışını da Azerbaycanlılar ile tanıştırmış oldu. Sektörünün öncüsü ve lideri olarak 300'ün üzerinde noktada hizmet vermekte olan firma, bu adımıyla birlikte hem otomotiv sektöründe öne çıkan inovatif uygulamaları hem de teknolojinin oto ekspertiz alanında sunduğu imkanları Azerbaycan halkı ile kucaklaştıracak.

Tüm beklentilere karşılık verilecek

Türkiye'de araç sahiplerinin tüm beklentilerine karşılık veren, gerek alım gerekse satım aşamalarında araca dair tüm teknik detayları ortaya koyan firma, yurt dışı yatırımlarını daha ileri aşamalara taşıyarak gücünü ve etki alanını diğer ülkelerle de pekiştirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan'ın hem siyasi hem de ticari merkezi konumunda bulunan Başkent Bakü'de açılan Otorapor Oto Ekspertiz hizmeti aynı zamanda Azerbaycan halkının otomotiv sektöründeki yeniliklerle tanışmasına da vesile olacak.

Otorapor, Yurt Dışı Atılımına Azerbaycan'dan Başlıyor

Yurt dışı için önemli bir adım ve atılım

İlk yurt dışı hizmeti Bakü'de devreye almaktan memnuniyet duyduklarını belirten Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise yaptıkları açıklamada; kardeş ülkede bu hizmeti sunmanın kendileri için büyük önem taşıdığını kaydederek şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Bakü'de attığımız bu adım aynı zamanda diğer ülkeler için de bir adım teşkil edecek. Bizler Türkiye'de sunduğumuz kaliteli hizmeti buraya da taşıyarak kararlılığımızı ortaya koyduk. Araç alım satımından aracın A'dan Z'ye tüm takibini yapan bir firma olarak güven tesisini aşılamak amacımız. Oto ekspertiz sektörünün tüm yeniliklerini ve teknolojik imkanlarını kullanarak hizmet çeşitliliğimizi yaygınlaştırarak ülkede aranan bir hizmet anlayışını devreye sokmak niyetindeyiz. Diğer lokasyonlarda da hizmetimizi çeşitlendirip, geniş bir coğrafyada hizmet etmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Otomotiv sektörünün vazgeçilmez parçası olarak tanımladığımız ekspertiz hizmetinin tüm imkanlarını bu ülkede devreye almaktan memnunuz"

Türkiye Genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz şimdide Azerbaycan'da.

KAYNAK: https://otorapor.com

Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - Advertorial Bülten
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