Otobüste kadını taciz eden sapık yakalandı mı? Otobüste kadını taciz eden sapık tutuklandı mı, hapse girdi mi?

Otobüste kadını taciz eden sapık yakalandı mı? Sorusu, gündeme gelen video nedeniyle merak ediliyor. İstanbul Esenyurt'ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı. Peki, Otobüste kadını taciz eden sapık yakalandı mı? Otobüste kadını taciz eden sapık tutuklandı mı, hapse girdi mi?

OTOBÜSTE KADINI TACİZ EDEN SAPIK YAKALANDI MI?

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuya sarkıntılık yaptı. Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu. Araç içindeki diğer yolcular şahsı dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darp etti. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.