Haberler

Osmihen Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı?

Osmihen Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Mücadelenin şu ana kadar olan bölümünde sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmaya yakın. Galatasaray'ın gollerini Nijeryalı yıldız Victor Osimhen kaydetti. Peki, Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kaç golle ağları sarstı?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax karşısında deplasmanda sahaya çıktı. Galatasaray, Osimhen'in attığı iki golle skor avantajını eline geçirdi. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise: Osimhen'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde toplam kaç golü var?

OSMİHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen 2025-26 sezonunda 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol attı.

OSIMHEN KİMDİR?

Nijeryalı futbolcu Victor James Osimhen, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olarak adını dünyaya duyurdu. Hızı, fizik gücü, bitiriciliği ve oyun zekâsıyla rakip savunmaları zorlayan Osimhen, kulüp ve milli takım performanslarıyla adeta parlayan bir yıldız haline geldi. İşte Osimhen'in hayatı, kariyer basamakları ve futbol dünyasındaki yükseliş hikayesi…

FUTBOLA NİJERYA'DA BAŞLANGIÇ

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda sokaklarda başlayan genç yetenek, kısa sürede potansiyeliyle dikkat çekti. Ultimate Strikers Academy altyapısında forma giyerken, yetenek avcılarının radarına girmeyi başardı. Henüz 17 yaşındayken 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans, onu dünya futboluna tanıtan ilk adım oldu. Turnuvada 10 gol atarak gol kralı olan Osimhen, Nijerya'yı şampiyonluğa taşıdı ve "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

AVRUPA MACERASI: ALMANYA'DAN FRANSA'YA

Osimhen'in Avrupa macerası 2017 yılında VfL Wolfsburg transferiyle başladı. Ancak Almanya'da geçirdiği dönemde sakatlıklar ve adaptasyon sorunları nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı. 2018'de Charleroi (Belçika) takımına kiralanan Osimhen, burada yeniden doğdu. Attığı 20 gol, onu yeniden Avrupa'nın radarına soktu.

Bu performansının ardından 2019'da Lille OSC'ye transfer oldu. Fransa'da geçirdiği tek sezonda 18 gol atan Osimhen, Ligue 1'in en tehlikeli forvetlerinden biri haline geldi. Bu başarı, Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

NAPOLİ DÖNEMİ VE SERİE A ZAFERİ

2020 yazında Napoli, Osimhen'i 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Bu, o dönem Afrika kökenli bir futbolcu için ödenen en yüksek ücretlerden biriydi. İtalya'da Luciano Spalletti yönetiminde büyük bir gelişim gösteren Osimhen, 2022-23 sezonunda Serie A gol kralı oldu ve Napoli'ye tam 33 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşattı. Bu performansıyla hem kulüp tarihine geçti hem de "Afrika'da Yılın Futbolcusu" adayları arasında yer aldı.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NIN GURURU

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın da en önemli gol silahlarından biri. 2017'den bu yana "Süper Kartallar" formasıyla birçok maça çıkan yıldız oyuncu, Afrika Kupası elemelerinde ve turnuvalarında ülkesine büyük katkılar sağladı. Agresif presi, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitirici vuruşlarıyla milli takımın vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY DÖNEMİ

Osimhen Galatasaray'da yıldızlaşıyor ve gollerine devam ediyor.

OYUN TARZI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Victor Osimhen, modern futbolun gerektirdiği tüm özelliklere sahip bir santrfor.

• Hız ve atletizm: Savunma arkasına yaptığı koşularla büyük tehdit oluşturur.

• Bitiricilik: Sağ ve sol ayağını etkili kullanır, kafa vuruşlarında oldukça güçlüdür.

• Pres gücü: Rakip savunmaları sürekli zorlayarak takımının hücum presini destekler.

• Liderlik: Genç yaşına rağmen sahada karakter koyabilen bir oyuncudur.

Bu özellikleriyle Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakından izlenmektedir.

Osimhen, 2025 itibarıyla hâlâ genç ve gelişmeye açık bir yıldız olarak görülüyor. Real Madrid, Chelsea ve PSG gibi dev kulüplerin transfer listelerinde yer alıyor. Napoli'deki performansını istikrarlı biçimde sürdürürse, önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or adayları arasında gösterilmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı

Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Maddi kaybı ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.