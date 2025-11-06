Osmihen Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax karşısında deplasmanda sahaya çıktı. Galatasaray, Osimhen'in attığı iki golle skor avantajını eline geçirdi. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise: Osimhen'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde toplam kaç golü var?

OSMİHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen 2025-26 sezonunda 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol attı.

OSIMHEN KİMDİR?

Nijeryalı futbolcu Victor James Osimhen, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olarak adını dünyaya duyurdu. Hızı, fizik gücü, bitiriciliği ve oyun zekâsıyla rakip savunmaları zorlayan Osimhen, kulüp ve milli takım performanslarıyla adeta parlayan bir yıldız haline geldi. İşte Osimhen'in hayatı, kariyer basamakları ve futbol dünyasındaki yükseliş hikayesi…

FUTBOLA NİJERYA'DA BAŞLANGIÇ

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda sokaklarda başlayan genç yetenek, kısa sürede potansiyeliyle dikkat çekti. Ultimate Strikers Academy altyapısında forma giyerken, yetenek avcılarının radarına girmeyi başardı. Henüz 17 yaşındayken 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans, onu dünya futboluna tanıtan ilk adım oldu. Turnuvada 10 gol atarak gol kralı olan Osimhen, Nijerya'yı şampiyonluğa taşıdı ve "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

AVRUPA MACERASI: ALMANYA'DAN FRANSA'YA

Osimhen'in Avrupa macerası 2017 yılında VfL Wolfsburg transferiyle başladı. Ancak Almanya'da geçirdiği dönemde sakatlıklar ve adaptasyon sorunları nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı. 2018'de Charleroi (Belçika) takımına kiralanan Osimhen, burada yeniden doğdu. Attığı 20 gol, onu yeniden Avrupa'nın radarına soktu.

Bu performansının ardından 2019'da Lille OSC'ye transfer oldu. Fransa'da geçirdiği tek sezonda 18 gol atan Osimhen, Ligue 1'in en tehlikeli forvetlerinden biri haline geldi. Bu başarı, Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

NAPOLİ DÖNEMİ VE SERİE A ZAFERİ

2020 yazında Napoli, Osimhen'i 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Bu, o dönem Afrika kökenli bir futbolcu için ödenen en yüksek ücretlerden biriydi. İtalya'da Luciano Spalletti yönetiminde büyük bir gelişim gösteren Osimhen, 2022-23 sezonunda Serie A gol kralı oldu ve Napoli'ye tam 33 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşattı. Bu performansıyla hem kulüp tarihine geçti hem de "Afrika'da Yılın Futbolcusu" adayları arasında yer aldı.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NIN GURURU

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın da en önemli gol silahlarından biri. 2017'den bu yana "Süper Kartallar" formasıyla birçok maça çıkan yıldız oyuncu, Afrika Kupası elemelerinde ve turnuvalarında ülkesine büyük katkılar sağladı. Agresif presi, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitirici vuruşlarıyla milli takımın vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY DÖNEMİ

Osimhen Galatasaray'da yıldızlaşıyor ve gollerine devam ediyor.

OYUN TARZI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Victor Osimhen, modern futbolun gerektirdiği tüm özelliklere sahip bir santrfor.

• Hız ve atletizm: Savunma arkasına yaptığı koşularla büyük tehdit oluşturur.

• Bitiricilik: Sağ ve sol ayağını etkili kullanır, kafa vuruşlarında oldukça güçlüdür.

• Pres gücü: Rakip savunmaları sürekli zorlayarak takımının hücum presini destekler.

• Liderlik: Genç yaşına rağmen sahada karakter koyabilen bir oyuncudur.

Bu özellikleriyle Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakından izlenmektedir.

Osimhen, 2025 itibarıyla hâlâ genç ve gelişmeye açık bir yıldız olarak görülüyor. Real Madrid, Chelsea ve PSG gibi dev kulüplerin transfer listelerinde yer alıyor. Napoli'deki performansını istikrarlı biçimde sürdürürse, önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or adayları arasında gösterilmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.