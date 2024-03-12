Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli?
Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya-Gazipaşa Belediye başkan adayı olan Osman Ertürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Ertürk'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından araştırılıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Gazipaşa Belediye Başkan adayının Osman Ertürk olacağını duyurmuştu. Peki, Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli?
OSMAN ERTÜRK KİMDİR?
Osman Ertürk, Zafer Partisi'nin Antalya- Gazipaşa Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.