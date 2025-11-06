Haberler

Osimhen varsa sorun yok! Galatasaray, Ajax'ı bozguna uğrattı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda Victor Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki puanını 9'a yükseltti. Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.
  • Galatasaray'ın Victor Osimhen, maçta hat-trick yaparak takımının Avrupa'da en çok gol atan oyuncusu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

OSIMHEN'İN ŞUTUNDA KALECİ BAŞARILI

14. dakikada sağ kanattan Singo'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

PASVEER BİR KEZ DAHA GOLE İZİN VERMEDİ

18. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

59. dakikada temsilcimiz Galatasaray, 1-0 öne geçti. Lemina'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sane, içeriyi iyice süzdü ve ortasını açtı. Kale önünde iyi konumlanan Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper sol kanatta rakibini geçti ve ceza sahasına ortasına açtı. Savunmanın müdahalesine Osimhen elle müdahale itirazı yaptı. Maçın hakemi Benoit Bastinen pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. Topun başına gelen Osimhen, köşeye sert vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

Galatasaray 77. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top Ajax savunmasında Alders'in eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Osimhen, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

GALATASARAY 9 PUANA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 9'a yükseltti. Ajax ise dördüncü maç sonunda puansız kaldı.

AJAX'I DEPLASMANDA YENEN İLK TÜRK TAKIMI

Bu görkemli zaferle birlikte Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı olmayı başardı.

OSIMHEN ADINI TARİHE YAZDIRDI

Osimhen, Ajax karşısında attığı 3 golle Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'in gol sayılarını geçerek adını efsaneler arasına yazdırdı. Yıldız isim 12 gole ulaşarak, Sarı-kırmızılı takımda Avrupa'da en çok gol atan oyuncu unvanını Milan Baros ile paylaştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

Süper Lig de hakem yandaşlı takım diyenlere gelsin tek tek skcz livodan sonra Ajax

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ajax'ı deplasman da ezecek seviyeye hangi ara geldik hay mşlh

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Liverpool u yenersin tarihin en kötü Liverpool u der kuşlar hem de o gün Liverpool premier lig lideri olarak gelmişti, bodo yu yenersin tarihin en kötü bodosu derler, şimdi de tarihin en kötü Ajax ı diyecekler kuşlar. Diyeceğim tek şey, ağlamaaa oynaa hahahahaha ;)

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Tebrikler aslanlar, fenerlilerin gözü yaşlı, yarın ki samsunspor a ve fenere başarılar.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Ant:

Samsunspora eyvallahta, fenerliler bizim hakkımızda ne ümit ediyor idilerse 10 katı :):)

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

artik herkes kabul etsin ki cimbom Turkiyenin en buyuk kulubudur..kuslar 2.lik icin calissin)

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
