Osimhen varsa sorun yok! Galatasaray, Ajax'ı bozguna uğrattı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

OSIMHEN'İN ŞUTUNDA KALECİ BAŞARILI

14. dakikada sağ kanattan Singo'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

PASVEER BİR KEZ DAHA GOLE İZİN VERMEDİ

18. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

59. dakikada temsilcimiz Galatasaray, 1-0 öne geçti. Lemina'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sane, içeriyi iyice süzdü ve ortasını açtı. Kale önünde iyi konumlanan Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper sol kanatta rakibini geçti ve ceza sahasına ortasına açtı. Savunmanın müdahalesine Osimhen elle müdahale itirazı yaptı. Maçın hakemi Benoit Bastinen pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. Topun başına gelen Osimhen, köşeye sert vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

Galatasaray 77. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top Ajax savunmasında Alders'in eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Osimhen, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

GALATASARAY 9 PUANA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 9'a yükseltti. Ajax ise dördüncü maç sonunda puansız kaldı.

AJAX'I DEPLASMANDA YENEN İLK TÜRK TAKIMI

Bu görkemli zaferle birlikte Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı olmayı başardı.

OSIMHEN ADINI TARİHE YAZDIRDI

Osimhen, Ajax karşısında attığı 3 golle Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'in gol sayılarını geçerek adını efsaneler arasına yazdırdı. Yıldız isim 12 gole ulaşarak, Sarı-kırmızılı takımda Avrupa'da en çok gol atan oyuncu unvanını Milan Baros ile paylaştı.