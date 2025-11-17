Osimhen sakatlandı mı? Osimhen kaç maç yok, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo ile karşılaşan Nijerya'da, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi büyük bir şok yarattı. Mücadelenin ilk yarısı 1–1 eşitlikle tamamlanırken, Osimhen ikinci devreye çıkmadı ve gözyaşları içinde oyundan ayrıldı. Bu görüntüler hem milli takım çevrelerinde hem de Galatasaray cephesinde ciddi endişe yarattı. Peki, Osimhen sakatlandı mı? Osimhen kaç maç yok? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumuna dair detaylar haberimizde!

OSIMHEN SAKATLANDI MI?

Evet. Victor Osimhen, Nijerya'nın oynadığı mücadelede sol ayak bileğine aldığı darbe sonrasında yerde kaldı ve ilk yarının sonunda oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Devre arasında yapılan hızlı muayene sonrası teknik ekip, risk almamak adına oyuncuyu kenara aldı.

Karşılaşmanın ardından yapılan ön değerlendirmelerde, Osimhen'in bileğinde bağ gerilmesi ve bölgesel kanama bulgularına rastlandığı belirtildi. Bu tip sakatlıklar, ani dönüşler ve darbelere bağlı olarak sık görülen ancak doğru tedavi uygulanmadığında iyileşme süreci uzayabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Galatasaray sağlık ekibi, oyuncunun en kısa sürede İstanbul'a getirilip kapsamlı bir MR ve ortopedik değerlendirmeden geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı açıklamada, "Osimhen'in durumu şu an belirsiz. İstanbul'da detaylı kontroller yapılacak." ifadeleri dikkat çekti. Bu açıklama, sakatlığın ilk andaki görüntüsünden daha ciddi olabileceği yönünde yorumlandı.

OSIMHEN KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray cephesi ilk kontroller sonrası Osimhen'in yaklaşık 1 ila 2 hafta sahalara dönemeyebileceğini öngörüyor. Ayak bileği bağlarındaki gerilme, tamamen iyileşmeden oyuncunun sahaya sürülmesinin riskli olması nedeniyle kulüp doktorları temkinli davranıyor.

Bu tabloya göre Osimhen'in kaçırma ihtimali bulunan maçlar şu şekilde:

22 Kasım: Galatasaray – Gençlerbirliği

25 Kasım: Galatasaray – U.S Gilloise

1 Aralık: Fenerbahçe – Galatasaray

Her ne kadar 1–2 haftalık tahmini süre iyimser bir öngörü olsa da, oyuncunun sahaya dönüş süresinin ağrı kontrolü, şişlik seyri ve bağlardaki iyileşme hızına bağlı olarak değişebileceği vurgulanıyor.

Tıbbi kaynaklara göre, bu tip gerilmelerde sporcular genellikle 10–14 gün içinde takımla çalışmaya başlayabiliyor; ancak maç temposuna dönüş çoğu zaman daha uzun sürebiliyor. Dolayısıyla Galatasaray teknik heyetinin en büyük endişesi, acele bir dönüşün sakatlığı kronik hale getirme riski.

OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Taraftarların en çok merak ettiği soru bu. Şu aşamada Osimhen'in Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giymesi belirsiz.

Nedeni şu:

Sakatlığın bağları etkiliyor olması, sprint, yön değiştirme ve hava toplarındaki denge açısından büyük risk taşıyor.

Galatasaray sağlık ekibi oyuncuyu "hızlı ama güvenli" bir şekilde döndürmek istese de, Fenerbahçe maçının yoğun fiziksel temas içeren bir karşılaşma olması riski artırıyor.

Oyuncunun sahaya çıkması için ağrısının tamamen geçmiş olması ve bileğin tam stabil hale gelmesi gerekiyor.

Mevcut tıbbi bulgulara göre Osimhen'in derbiye yetişme ihtimali düşük ama tamamen imkânsız değil. Kararı belirleyecek olan şey, önümüzdeki günlerde yapılacak kontroller ve oyuncunun tedaviye vereceği yanıt olacak.