Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek

Osimhen'ın kadrosunda bulunduğu Nijerya milli futbol takımının maçları için taraftarlar şimdiden araştırmalara başlamış durumda. Peki Victor Osimhen'in de oynayacağı Nijerya milli takım maçları ne zaman, hangi gün? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek mi?

RUANDA NİJERYA MAÇI NE ZAMAN?

Osimhen Ruanda Nijerya maçı 10 Eylül Salı günü 16.00'da başlayacak

Ruanda Nijerya maçı Stade Amahoro stadyumunda oynanacak.

OSİMHEN RUANDA NİJERYA MAÇI TÜRKİYE'DEN CANLI İZLENİYOR MU?

Ruanda Nijerya maçı Türkiye yayıncısı açıklanmadı.

OSİMHEN, RUANDA NİJERYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ruanda Nijerya maçı kadroları henüz açıklanmadı.

Nijerya milli takımı genel kadrosu: