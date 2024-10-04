Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro?

Transfermarkt, Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerlerinin güncelledi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in değerinde büyük düşüş oldu. Osimhen değeri düştü mü (? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro?

OSİMHEN DEĞERİ DÜŞTÜ MÜ?

Transfermarkt, Süper Lig'in 2024/25 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesini gerçekleştirdi. Bu değerlendirmede futbolcuların değerleri yeniden gözden geçirildi. Güncellemede futbolcuların performanslarından ziyade, yaz transfer döneminde aldıkları teklifler, ligin genel kalitesi ve uluslararası müsabakalara katılım gibi unsurlar ön planda tutuldu. Ayrıca, yeni transferlerin piyasa değerleri belirlenirken kulüplerin ödediği bonservis bedelleri ve yapılan sözleşme detayları da dikkate alındı.

Transfermarkt'ın Türkiye yöneticisi Gökhan Yağmur, yeni piyasa değerleri üzerine yaptığı açıklamada, piyasa değerlerinin yalnızca performansa dayalı olmadığını belirterek, "Eğer yalnızca performansa göre bir değerlendirme yapsaydık, sıralamaların çok farklı olacağını görürdük. Burada esas olan, oyuncuların piyasa koşullarındaki değeridir. Özellikle Avrupa kupalarındaki başarılar, milli takım performansları, istikrar ve Süper Lig'in piyasa dinamikleri bu değerlerin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye, henüz Portekiz, Belçika veya Hollanda gibi ülkelerden düzenli olarak üst düzey liglere oyuncu ihraç eden bir konumda değil, bu yüzden Türkiye'deki oyuncuların piyasa değerleri genellikle daha düşük ve o ülkelerdeki oyuncular kadar hızlı yükselmiyor."

Yağmur, "Süper Lig'deki piyasa değeri sınırı ise şu an 30 milyon euro olarak belirlenmiş. Bunun sebebi, kısa sürede iki oyuncunun bu bedelle transfer olması. Bu oyuncular, Süper Lig'de en üst seviyede performans gösteren genç yeteneklerdi ve bu durum, ligin değer sınırının 30 milyon euroya çıktığını gösteriyor.Daha önce bu sınır uzun süre 20 milyon euroydu, ancak Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nun transferleri bu sınırı yukarı çekti. Ancak yeni gelen transferlerle birlikte bazı istisnalar görülebilir. Daha önce 30 milyon € piyasa değerine sahip olan Nicolò Zaniolo Süper Lig'e transfer olmuştu. Bu yaz transfer döneminde ise Victor Osimhen, yüksek piyasa değeriyle ligimize katıldı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri:

10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon euro

9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro

8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro

7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro

6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon euro