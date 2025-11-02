Haberler

Orkun Kökçü neden kırmızı kart gördü, kırmızı kart kararı doğru mu, HAKEM GÖRÜŞLERİ!

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma saat 20.00'de başladı ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Maçta yaşanan en dikkat çekici anlardan biri ise Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesi oldu.

Peki, Orkun Kökçü neden kırmızı kart gördü? Maçın hakemi, Kökçü'ye yaptığı sert müdahale ve sonrasında rakibine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pozisyon sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbolseverler karara ikiye bölündü. Peki, Orkun Kökçü neden kırmızı kart gördü, kırmızı kart kararı doğru mu?

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbi mücadelesinde düdük çalan isim Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'a bu zorlu karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak eşlik ediyor. VAR odasında ise Sarper Barış Saka görev alarak maçın kritik pozisyonlarını değerlendiriyor.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Son haftalarda çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanında da 3 puan alarak ivmesini sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez üst üste iki lig galibiyeti alan Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında da kazanarak zirve yarışında iddiasını korumayı hedefliyor.

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayarak haftaya 4. sıradan girdi. Son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı derbiyle moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Gabriel, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal, Rafa Silva.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Beşiktaşlı Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ali Yılmaz tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Yılmaz pozisyonu ekrandan yeniden inceledi. İzlemenin ardından kararını değiştiren hakem, sarı kartı iptal ederek Orkun Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu karar Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın büyük tepkisine neden oldu. Sinirlerine hakim olamayan Yalçın, itirazlarını sürdürünce ikinci kırmızı kart da ona çıktı. Sahada tansiyon bir anda yükseldi.

Deniz Ateş Bitnel:"Orkun Kökçü'nün hareketi net kırmızı kart!!!"

