Orkan Çınar kimdir, Orkan Çınar Beşiktaş'ta ne zaman oynadı?

Bir zamanlar Beşiktaş formasını terleten Orkan Çınar, günümüzde Bursa'da ağabeyiyle ortak bir dönerci dükkanı işletiyor. Futbol kariyerini geride bırakan Orkan Çınar'ın kim olduğu ve siyah-beyazlı takımda hangi dönem forma giydiği merak konusu.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

29 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Orkan Çınar, Türk kökenli bir profesyonel futbolcudur. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Henüz 13 yaşındayken, 2010 yılında Füchse Berlin forması giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti ve Borussia Berlin takımına transfer oldu. Ancak bu takımda geçirdiği süre kısa sürdü.

WOLFSBURG DÖNEMİ

2011 yılında Almanya'nın köklü kulüplerinden Wolfsburg'un altyapısına transfer olan Orkan Çınar, burada U-17 takımında forma giymeye başladı. İlk sezonunda 25 maçta 11 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu başarı, onun Almanya genç futbol ortamında adını duyurmasını sağladı. 2013-2014 sezonunda U-19 takımıyla grup birinciliği elde eden Çınar, takımıyla birlikte Almanya finallerine kaldı ancak yarı finalde turnuvaya veda ettiler.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ VE YÜKSELİŞİ

2017-2018 sezonu öncesinde Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başlayan genç oyuncu, 24 Temmuz 2017 tarihinde siyah-beyazlı kulübe resmi olarak transfer oldu. Beşiktaş'ta Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi tecrübeli kanat oyuncularının arkasında kalan Orkan Çınar, ligin ilk yarısında genellikle yedek kulübesinde yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GOLÜ VE AVRUPA SERÜVENİ

Orkan Çınar, 28 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Kupası'nda Manisaspor'a karşı oynanan maçta ilk kez Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'ın 9-0 kazandığı bu karşılaşmada bir gol atıp iki asist yaparak etkileyici bir performans ortaya koydu. Ayrıca, 6 Aralık 2017 tarihinde RB Leipzig'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında oyuna 69. dakikada dahil olarak ilk Avrupa maçına çıktı. Mücadelenin son dakikasında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golün asistini yaparak Avrupa sahnesinde de adından söz ettirdi.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

31 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi. Bu karar, genç futbolcunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

ORKAN ÇINAR BEŞİKTAŞ'TA NE ZAMAN OYNADI?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"2015 yılında Gaziantepspor ile kiralık sözleşme imzalayan genç oyuncu, 2012 yılından itibaren de Ay-Yıldızlı formayı giymeye başladı. U-16'dan U-21'e kadar olan tüm kategorilerde Ay-Yıldızlı formayı giyen Orkan Çınar, 2017-18 sezonu başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı."