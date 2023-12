Onur Atilla, Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin taklidiyle herkesi kahkahaya boğdu

Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Kerem Bürsin'in konuşması damga vurdu. "En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Kerem Bürsin, sahnede İngilizce konuştu. Daha sonra sahneye ödül almak için çıkan Güldür Güldür Show ekibinden Rüştü Onur Atilla ise Bürsin'in taklidini yaparak salonu kahkahaya boğdu.

Gecede, Güldür Güldür Show "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü kazandı. Ödülü almak için sahneye çıkan ekipten Rüştü Onur Atilla'nın Kerem Bürsin taklidi ise tüm salonu güldürdü.

"BENİM İNGİLİZCEM BU KADAR"

Kerem Bürsin'in sesini ve konuşmasını "Okey okey all right, the man" gibi İngilizce kelimeler söyleyerek taklit eden Onur Atilla son olarak, "Benim İngilizcem bu kadar" diyerek konuşmasını sonlandırdı.