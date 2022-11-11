Ön Lisans KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2022 Ön Lisans KPSS branş sıralaması öğrenme ekranı!

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Ön Lisans KPSS branş sıralaması duyurusu ile birlikte adaylar tarafından Ön Lisans KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ön Lisans KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2022 KPSS branş sıralaması öğrenme! 2022 Ön Lisans KPSS branş sıralaması öğrenme ekranı!

Kamu Personel Seçme Sınavının ( Kpss ) gerçekleştirilmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda sınav sonuçları açıklanmıştı. Açıklanan sonuçların ardından şimdi ise Ön Lisans KPSS branş sıralaması bekleniyordu. ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Ön Lisans KPSS branş sıralaması duyurusu ile birlikte KPSS branş sıralamaları açıklandı. Peki, Ön Lisans KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2022 KPSS branş sıralaması öğrenme! 2022 Ön Lisans KPSS branş sıralaması öğrenme ekranı!

ÖN LİSANS KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir." Şeklinde açıklandı. KPSS branş sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar aşağıda yer alan kısımdan 2022 Ön Lisans KPSS branş sıralaması öğrenme ekranına ulaşabilir.

2022 ÖN LİSANS KPSS BRANŞ SIRALAMASI ÖĞRENME EKRANI