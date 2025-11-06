Haberler

Noterlikte yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, yeni yönetmelikle noterlerin cumartesi ve pazar günleri nöbet tutmasını, nöbetçi noter sayısının ildeki noter sayısına göre belirlenmesini ve nöbet listelerinin Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylanıp internetten yayımlanmasını kararlaştırdı.

  • Noterler, resmi tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri nöbet tutacak.
  • Nöbetçi noter sayısı, il merkezlerinde en az 4 noterde 1, 20'den fazla noterde toplamın en az yüzde 5'i olarak belirlendi.
  • Nöbetçi noterliklerde çalışma saatleri 09:00-17:00 arası olup, 12:30-13:30 arası öğle tatili uygulanacak.

Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil günleri ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esasları yeniden belirleyen bir yönetmelik yayımladı. Yeni düzenlemeyle, resmi tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri noterlik nöbeti tutulacak. Yönetmeliğe göre, nöbetçi noterler tarafından yapılan işlemlere, işlemin yapıldığı tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarası verilecek.

Noterler, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde ise yalnızca vasiyetname düzenleme ve onaylama ile gecikmesinde zarar doğabilecek acil işlemleri yapabilecek. Bu durumda, işlemin neden tatil gününde yapıldığının evrakta belirtilmesi ve işlemin, tatili takip eden ilk iş gününün yevmiye numarasına kaydedilmesi zorunlu olacak.

NÖBETÇİ NOTER SAYISI BELİRLENDİ

Yönetmelikle, nöbetçi noterlik sayıları da netlik kazandı. Buna göre:

  • En az 4, en fazla 20 noterin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterlik nöbet tutacak.
  • 20'den fazla noterin olduğu il merkezlerinde ise, toplam noter sayısının en az yüzde 5'i kadar noterlik nöbet hizmeti verecek. Hesaplamada virgülden sonraki rakam yukarı yuvarlanacak.
  • İlçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının olup olmayacağına ve sayısına, noter odası ve Türkiye Noterler Birliği'nin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığı karar verecek.

NÖBET LİSTESLERİ İNTERNETTEN YAYIMLANACAK

  • Nöbet listeleri, noter odalarınca asıl ve yedek olarak hazırlanacak.
  • Listeler, uygulanacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği'nin onayına sunulacak. Birlik, listeleri bir hafta içinde onaylayarak internet sitesinde yayımlayacak.
  • Süresi içinde liste gönderilmezse, liste Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanacak ve yayımlanacak. Yayımlanan nöbet günlerinde nöbet tutmak zorunlu olacak.

NÖBET SAATLERİ VE ÇALIŞMA KURALLARI

  • Nöbetçi noterliklerde çalışma saatleri 09:00-17:00 arası olacak.
  • 12:30-13:30 arası öğle tatili sayılacak ve bu saatlerde iş kabul edilmeyecek.
  • Kanunda belirtilen hallerde vekil tarafından yönetilen noterlikler de nöbet sistemine dahil olacak.
  • Tüm işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılacak.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

çok güzel bir uygulama.

Haber YorumlarıEMİN POLAT:

keşke diğer kurumlarda , bankalar da nöbetçi uygulamasına geçse neden sadece noterler. ?

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bu haberi okuyan noter çalışanları Yılmaz Tunç'un kulaklarını çınlatmışlardır.

