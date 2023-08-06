Nişantaşı'nda gezen gençler kiralık dairenin fiyatını öğrenmek için aradılar, duyunca dumura uğradılar

İstanbul Nişantaşı'nda bir dairenin kiralık ilanını gören gençler, kiranın ne kadar olduğunu öğrenmek için numarayı aradılar. Dairenin 90 bin lira aylık kira bedeli olduğunu öğrendiklerinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Gençler, bu durumu "Keşke öğrenmez olaydık" notuyla sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da yüksek ev kiraları vatandaşların belini bükerken, bazı semtler de diğerlerine göre daha pahalı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Nişantaşı'nda bir bir dairede kiralık ilanı gören gençler, fiyatını sormak için telefon numarasını arayınca şoke oldu.

FİYATI 90 BİN LİRA

Aradıkları kişi, 3+1 daire için aylık kira bedelinin 90 bin TL olduğunu söyledi. Ayrıca binanın yeni, kombili ve asansörlü olduğu bilgisi verilirken, dairenin ise 170 metrekare brüt alanlı olduğu söylendi.

"KEŞKE ÖĞRENMEZ OLAYDIK"

Fiyatı öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşayan gençler, o anları sosyal medyada "Keşke öğrenmez olaydık" notuyla sosyal medyada paylaştılar.