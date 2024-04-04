NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur?

TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanırken Kira artış oranı da açıklanıyor. Konutlarda uygulanan % 25 kira zam sınırı Temmuz 2024 itibariyle sona erecek. Peki Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından TÜFE rakamları ortaya çıktı. Konutlarda en fazla Nisan ayında da % 25 zam yapılabilecek.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLUR?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.