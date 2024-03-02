Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Zonguldak Belediye Başkan adayı ise Nilgün Sadıkoğlu oldu. Vatandaşlar, Nilgün Sadıkoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nilgün Sadıkoğlu kimdir? Zafer Partisi Zonguldak Belediye Nilgün Sadıkoğlu kimdir? Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Nilgün Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli?

NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN KİMDİR?