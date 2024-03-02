Nilgün Sadıkoğlu kimdir? Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Nilgün Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin Belediye Başkan adayı olan Nilgün Sadıkoğlu hakkında merak edilenler gündemde. Nilgün Sadıkoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları halk tarafından merak ediliyor. Sadıkoğlu'nun siyasi geçmişi ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Zonguldak Belediye Başkan adayı ise Nilgün Sadıkoğlu oldu. Vatandaşlar, Nilgün Sadıkoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nilgün Sadıkoğlu kimdir? Zafer Partisi Zonguldak Belediye Nilgün Sadıkoğlu kimdir? Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Nilgün Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli?
NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN KİMDİR?
- Nilgün Sadıkoğlu Danışman, 1978 yılında Almanya'da doğdu.
- İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İşletme ön lisans, Balıkesir Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde D.A Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
- Yapı Kredi Bankası'nda kariyerine adım atan bu Nilgün Sadıkoğlu Danışman, 2014 yılında MHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı olarak siyasi hayatına atılmıştır.
- Şu anda Zafer Partisi çatısı altında siyasi kariyerine devam etmektedir.
- Nilgün Sadıkoğlu Danışman, evli ve 2 çocuk annesidir.