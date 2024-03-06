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Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli?

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Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli?

Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul- Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul- Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul- Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok nereli? Detaylar haberimizdedir…

NEVZAT ALTITOK KİMDİR?

Nevzat Altıok, aslen Kayserili olup daha önce CHP çatısı altında siyaset yapmıştır. Üç dönem boyunca ilçe başkanlığı yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah Teber'in yeğenidir. Nevzat Alttıok, Gelecek Partisi tarafından İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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