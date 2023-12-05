Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından sosyal medya fenomenleri yakın takibe alındı. Son olarak 127 güzellik salonu bulunan ve " Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demesiyle adından söz ettiren Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca çiftin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu. Peki, Neslim Güngen kimdir, İnanç Güngen kimdir?

NESLİM GÜNGEN - İNANÇ GÜNGEN KİMDİR?

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından sosyal medya fenomenleri yakın takibe alındı. Son olarak 127 güzellik salonu bulunan ve " Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demesiyle adından söz ettiren Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca çiftin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

Geçtiğimiz günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.

DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tüm mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM"

Geçtiğimiz günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.