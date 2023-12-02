Ne mahrem kaldı ne de edep! TikTok'ta yayın açan kadından skandal sözler

Son dönemlerde sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Yayın açan orta yaşlı bir kadın, arkasındaki yatağı göstererek "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani" ifadelerini kullandı. Kadının sözleri tepki çekerken birçok kişi "TikTok kapatılsın" çağrısında bulundu.

Bir kaç gündür gündemi meşgul eden "Laz kızı" olayından sonra benzer skandallar ardını hiç kesmeden devam ediyor. Yine geçtiğimiz günlerde "Donsuz Kelly" isimli kullanıcının paylaşımları dikkat çekerken bu seferde bir kullanıcının yatağını göstererek : "Her gece canım istiyor." dediği anlar sosyal medyaya yankı getirdi.

"Laz kızı" lakaplı kullanıcının paylaştığı göğüs dekolteli görüntüleri ardından tartışmalar başlamış ve polis harekete geçmişti. İfadesi alınıp serbest bırakıldıktan sonra yine bir benzer videolar hızını kesmeden bu kez başka kullanıcı olan"Donsuz Kelly" tarafındangecelik ve başörtü takarak : "Maaşı en az 10 bin olsun." sözleri ile dikkat çekmişti. Tartışmalara sebep verecek bir başka olayın yaşatan kadın sosyal medya hesabından yatağını göstererek : "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani. Her gece canım istiyor. Yok." diye söylemlerde bulundu.