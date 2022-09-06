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Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi!

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Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi!

Oyuncu Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Naz Çağla Irmak kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli?

Naz Çağla Irmak 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı Kader karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Sinema ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Naz Çağla Irmak, tiyatro oyunlarında da yer alıyor.

Filmografisi

Sinema

2018 Çakallarla Dans 5 Leyla Başrol

2023 Demir Kadın: Neslican Neslican Tay Başrol

Yakında İnandır Beni Ahu Başrol

Televizyon

2015-2018 Kırgın Çiçekler Kader Lokumcuzade Başrol

2020-2021 Tövbeler Olsun Aylin Necipli Yardımcı oyuncu

2022 Hakim Ceren Yardımcı oyuncu

Yakında Sıfırıncı Gün

İnternet

2021 N Kuşağı Hülya Başrol / YouTube

NAZ ÇAĞLA IRMAK INSTAGRAM HESABI

Naz Çağla Irmak Instagram hesabı "nazcaglairmak" 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi!

Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi!

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