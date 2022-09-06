Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi!
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Oyuncu Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Naz Çağla Irmak kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli?
Naz Çağla Irmak 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?
Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı Kader karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Sinema ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Naz Çağla Irmak, tiyatro oyunlarında da yer alıyor.
Filmografisi
Sinema
2018 Çakallarla Dans 5 Leyla Başrol
2023 Demir Kadın: Neslican Neslican Tay Başrol
Yakında İnandır Beni Ahu Başrol
Televizyon
2015-2018 Kırgın Çiçekler Kader Lokumcuzade Başrol
2020-2021 Tövbeler Olsun Aylin Necipli Yardımcı oyuncu
2022 Hakim Ceren Yardımcı oyuncu
Yakında Sıfırıncı Gün
İnternet
2021 N Kuşağı Hülya Başrol / YouTube
NAZ ÇAĞLA IRMAK INSTAGRAM HESABI
Naz Çağla Irmak Instagram hesabı "nazcaglairmak" 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.