Musa Ertürk kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Musa Ertürk kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSA ERTÜRK KİMDİR?

Musa Ertürk, 19 Mayıs 1989'da Üsküdar'da doğmuş olup, aslen Afyon ve Giresun kökenlidir. Gebze Cumhuriyet Lisesi'nden mezundur. 17 yaşında Atatürkçü Düşünce Derneği-ADD Gebze Şubesi üyesi olmuş ve bir yıl sonra yönetimine girmiştir, ADD' nin en genç yöneticisi unvanını almıştır. 10 yıl boyunca ADD Gebze Şubesi Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2023 yılında Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanlığı görevine atanmıştır. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firması bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Musa Ertürk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.