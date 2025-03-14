Murat Ülker kimdir, nereli? Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Murat Ülker'in serveti ne kadar, nasıl zengin oldu?

Forbes'un dünya çapındaki zenginler listesi öncesinde Türkiye'nin en varlıklı isimleri belli oldu. Listenin zirvesindeki Murat Ülker, servetini koruyarak Türkiye'nin en zengin insanı olmaya devam etti. Başarılı iş insanının kariyeri, mal varlığı ve yatırımları büyük merak konusu olurken, sahip olduğu şirketler ve iş dünyasındaki etkisi de gündeme geldi. Peki, Murat Ülker kimdir, nereli? Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Murat Ülker'in serveti ne kadar, nasıl zengin oldu? İşte, Murat Ülker hakkında merak edilenler…

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul'da doğmuş Türk iş insanı ve sanayicidir. Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ülker, Türkiye'nin en büyük gıda ve perakende markalarından birini yönetmektedir.

Murat Ülker kimdir, nereli

Murat Ülker'in ailesi Kırım Aluşta kökenlidir ve Osmanlı döneminde "Devletler" ailesi olarak bilinirdi. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir eğitimciydi. Aile, Sovyetler Birliği'nin kurulmasının ardından Müslümanlara yapılan baskılar nedeniyle 1929'da Türkiye'ye göç etti. Babası Sabri Ülker, 1940'lı yıllarda şekerleme işine girerek 1944'te Ülker markasını kurdu ve bu girişim zamanla Yıldız Holding'e dönüştü. Murat Ülker, Sabri Ülker'in üç çocuğunun en küçüğüdür. Eğitim hayatında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra ABD'de çeşitli iş yönetimi ve pazarlama eğitimleri almıştır.

Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Murat Ülker'in serveti ne kadar

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası Kukla Festivali ve Efes Klasik Müzik Günleri gibi organizasyonlara sponsorluk yapan Murat Ülker, aynı zamanda basketbola olan ilgisiyle bilinmektedir. Ülker, 1993 yılında Ülker spor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında aktif rol almış ve 2006 yılında kulübün Fenerbahçe ile birleşmesini sağlamıştır. Ayrıca, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim haklarını alarak futbol takımına destek verirken, Beşiktaş ve Galatasaray'a olan sponsorluk desteğini sonlandırmıştır.

Murat Ülker'in serveti ne kadar

MURAT ÜLKER HANGİ FİRMANIN SAHİBİ?

Murat Ülker, babası Sabri Ülker'in kurduğu Ülker markasını devralarak büyütmüş ve uluslararası bir gıda devi haline getirmiştir.

Yönetiminde bulunan markalar arasında şunlar yer almaktadır:

Ülker (Bisküvi, çikolata, şekerleme)

Pladis (Godiva, McVitie's, United Biscuits)

ŞOK Marketler

Superfresh

Aytaç Et

Adaşeker

Gıda sektöründeki başarısının yanı sıra sanat, spor ve sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

Murat Ülker hangi markanın sahibi

MURAT ÜLKER'İN SERVETİ NE KADAR?

Murat Ülker, Forbes'un 2015 yılında yaptığı araştırmaya göre 4.4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olmuştur. 2017 yılında ise 3.7 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde ilk sırada yer almıştır.

İş dünyasındaki başarıları, sanata ve spora yaptığı katkılarla tanınan Murat Ülker, Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri olmaya devam etmektedir.