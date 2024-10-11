Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar? Murat Ülker nelerin sahibi, mal varlığı ne kadar? Murat Ülker evli mi, çocuğu var mı? Murat Ülker neyin sahibi, serveti ne kadar soruları ile gündemde araştırılıyor. Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesini açıklaması ile ilk sırada 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'in yer alması merak konusu oldu. İşte Murat Ülker hakkında merak edilenler haberimizde…

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker, 1959 İstanbul doğumlu bir Türk sanayici ve iş adamıdır. Ülker ailesi Kırım, Aluşta kökenlidir ve dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi'nden mezun bir öğretmendir. Aile, Sovyetler Birliği döneminde Müslümanlara yönelik baskılardan dolayı 1929 yılında Türkiye'ye göç etmiştir.

Murat Ülker'in babası Sabri Ülker, 1940'lı yıllarda bisküvi üretimine başlamış ve Ülker markasını kurmuştur. Bugün Yıldız Holding adı altında dünya çapında tanınan dev bir holdingin temelleri, bu bisküvi üretimiyle atılmıştır.

MURAT ÜLKER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Murat Ülker, Sabri Ülker'in en küçük çocuğudur ve Betül Ataseven ile evlidir. Üç oğulları bulunmaktadır: Yahya, Mustafa ve Fatih. Yahya Ülker, Koç Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme eğitimi alırken, diğer iki oğlu özel okullarda eğitim görmektedir.

MURAT ÜLKER SANAT VE SPOR

Murat Ülker, sanat ve spora da büyük destek veren bir iş adamıdır. 1993 yılında Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında aktif rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006 yılında Fenerbahçe ile birleşerek önemli başarılara imza atmıştır. Aynı zamanda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim haklarını alarak kulübe destek olmuştur.

Sanata olan ilgisiyle de tanınan Murat Ülker, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Uluslararası Müzik Festivali gibi pek çok sanat projesine sponsor olmuştur. Hat sanatı ve modern resim de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonuna sahiptir.

Murat Ülker, hem iş dünyasında hem de sanata ve spora olan katkılarıyla Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ülker markasını global bir başarı hikayesi haline getiren Murat Ülker, iş dünyasındaki liderliğinin yanı sıra sanat ve spora olan destekleriyle de tanınmaktadır.

MURAT ÜLKER SERVETİ NE KADAR?

Forbes 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Bu listeye göre Türkiye'de ilk sırada 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alıyor.

MURAT ÜLKER ŞİRKETLERİ

Murat Ülker'in sahibi olduğu şirketler: