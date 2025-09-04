Murat Sancak kimdir? Murat Sancak kaç yaşında, nereli?

Murat Sancak, uzun yıllardır spor sektöründe aktif rol alarak Türkiye futboluna önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak öne çıkıyor. Kulüp başkanlığı ve yönetim tecrübeleriyle dikkat çeken Murat Sancak, futbolun sadece sahada değil, aynı zamanda yönetim ve organizasyon tarafında da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, kariyerindeki dönüm noktalarını ve futbol dünyasındaki etkisini araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT SANCAK KİMDİR?

Murat Sancak, 23 Ocak 1968'de Siirt'te doğdu. İş hayatına sağlık sektöründe adım atan Sancak, uzun yıllar Alliance Healthcare'da Satınalma ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kurarak sağlık alanındaki yatırımlarını genişletti. Ardından, 2008 yılında Türkiye'nin en büyük hasta altı bezi üreticisi olan SAN Sağlık firmasını hayata geçirdi. 2009'da ise MT Bilgi Teknolojileri'ni kurarak Türkiye'nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA'nın geliştirilmesini sağladı.

Sancak, 2017 yılında farmakoloji ve farmakovijilans alanında kamu yararına projeler geliştirmek amacıyla Maxicells İlaç Sanayi'ni kurdu. Ayrıca, 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TürkMedya Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

20 Ağustos 2015'te uğradığı suikast girişiminde aracına 21 kurşun isabet etti, ancak Sancak bu olaydan yara almadan kurtuldu.

MURAT SANCAK KAÇ YAŞINDA?

Murat Sancak, 23 Ocak 1968 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. İş ve spor dünyasında uzun yıllardır aktif rol oynayan Sancak, kariyeri boyunca birçok önemli projeye imza atmıştır.

MURAT SANCAK NERELİ?

Murat Sancak, 23 Ocak 1968 tarihinde Siirt'te doğmuştur. Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir ildir. Sancak'ın kökleri buraya dayanmaktadır.

MURAT SANCAK EVLİ Mİ?

Murat Sancak, evli ve altı çocuk babasıdır. Aile yaşamı onun için oldukça önemlidir ve özel hayatında bu değer ön plandadır. İş dünyasında gösterdiği başarıların yanı sıra, geniş bir aile yapısına sahip olması da dikkat çeker. Ayrıca, iş insanı Ethem Sancak'ın kuzeni olmasıyla da bilinen Murat Sancak, hem aile bağları hem de iş ilişkileri açısından güçlü bir ailenin parçasıdır. Bu yakınlık, iş ve sosyal çevresinde önemli bir destek unsuru olarak öne çıkmaktadır.