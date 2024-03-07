Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anketlerinde sonuç ne çıktı?

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Hal böyleyken anket şirketleri de megakent özelinde her gün yeni bir araştırma yaparak vatandaşların nabzını tutuyor. Peki, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anketlerinde sonuç ne çıktı?

İSTANBUL ANKETLERİNDE SONUÇ NE ÇIKTI?

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8

Murat Kurum: Yüzde 36,9

Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6

Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1

Mehmet Altınöz: Yüzde 4

Diğer: Yüzde 5,2

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Önümüzdeki yerel seçim ise 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.