Murat Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ'da bir evi, yine İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunduğu görüldü. Peki, Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı? Kurum'un mal varlığı ne kadar?

MURAT KURUM MAL VARLIĞINI AÇIKLADI MI?

Altın ve mücevherat bölümünde ise, eşi Şengül Kurum'un üzerine 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum üzerine 381 bin TL değerinde muhtelif altın, kızı Zeynep Kurum üzerine 504 bin TL değerinde, ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum üzerine de 538 bin TL değerinde muhtelif altın kayıtlı olduğu görüldü.

MURAT KURUM'UN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Kurum'un para ve menkul kıymetler bilgilerinde ise 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro'su olduğu bildirildi.