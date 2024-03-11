Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı ise Murat Dönmez. Murat Dönmez kimdir? Murat Dönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MURAT DÖNMEZ KİMDİR?

Elektronik teknikeri olan Murat Dönmez, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayıdır.