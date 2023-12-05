MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Aralık canlı izleme linki ve son bölüm detayları merak ediliyor. Hafta içi her gün seyirciyle buluşan program, faili meçhul cinayetler, kayıplar ve sosyal sorumluluk projeleri ile gündem oluşturuyor. Müge Anlı Canlı İzleme Linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

5 ARALIK MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutladı. Canlı yayına gelen Zonguldak Türk İş Sendikasından maden işçileri adına emekli madenci Orhan Kuku ve maden işçilerinden oluşan maden korosu ekibi gelerek Müge Anlı'ya ödüller verildi. Müge Anlı zirvenin değişmeyen yüzü. 3 Aralık akşamı yayınlanan Altın Kelebek Ödül gecesinde Müge Anlı 'En İyi Kadın Sunucu' ödülü verildi. Müge Anlı, çalışma arkadaşlarına ve oy veren izleyicilerine teşekkür etti.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarı ile bulundular. Kabataş çifti evlerine geri döndü. 73 ve 68 yaşındaki Kabataş çifti dönüş yolunu kaybettiler ailelerini endişelendirdiler. Ordu'dan yola çıkıp ortadan kaybolan İrfan ve Lütfiye Kabataş çifti araçlarının en son İstanbul Havalimanı çevresinde görüldüğü ihbarları alındı. Müge Anlı izleyicisi hemen polis ekiplerini aradı. Kayıplarının ikinci gününde bulunan çift ailelerine teslim edildi.

Kaybının 16. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Hamide Gökçeağaç, eşi ve annesinin karşısında. Hamide Gökçeağaç eşine geri dönmek istemediğini boşanmak istediğini söyledi. Annesi ile yaşamak istemediğini söyleyen genç kadın 'kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi. Eşiyle anlaşamadığını anlatan, eşinin kendisini defalarca aldattığını söyledi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı.Bu evlilikten 1 kızı oldu.