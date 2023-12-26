Müge Anlı CANLI İZLE! 26 Aralık Müge Anlı yeni bölüm İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Müge Anlı'nın canlı izleme linki merak konusu oldu. Arama motorlarında Müge yeni bölüm izle sorgulatılıyor. İşte, 26 Aralık Müge Anlı canlı yayını!

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan ve dün cansız bedeni bulunan Mustafa Hakkulu'nun yakın arkadaşı İsa Dumlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden Dumlu, "Karıma laf söyledi ben de öldürüp köprüden attım" dedi. Hakkulu'nun kız kardeşi ise duydukları karşısında sinir krizi geçirdi.

Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri gerdi konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet anını anlatan Dumlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben o gün Mustafa'ya para verdim. Birkaç saat sonra Mustafa'yı yeniden aradım kafam bozuk olduğu için ona gel takılalım dedim. Ailevi meselelerim vardı. Sonra Mustafa ağabeyle buluştuk onun aracını bir yere bırakıp benim araçla devam ettik. Biraz dolanıp alkol aldıktan sonra geri döndük. Ben telefonumla uğraşırken eşimin fotoğraflarını gördü. Eşime ağza alınmayacak laflar söyleyince ben de dayamadım. Olay yaşandı ve onu orada bıraktım. Öldürdüğüm silah bende ve ruhsatsız. Silah benim aracımdaydı. Aramızda bir tartışma olmadan ben direkt vurdum."