MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!



Müge Anlı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

'73 yaşındaki babam, mal varlığını nedeniyle kandırıldı' Ali Ersin için endişe duyan kızının iddiaları...

Ayden Ersin 73 yaşındaki babası Ali Ersin'in kendisini başka birisi gibi tanıtan kadın tarafından mal varlığı için kaldırıldığı iddiasıyla çaldı Müge Anlı'nın kapısını...

Ali Ersin hakkındaki iddiaları yanıtlıyor. 'Evlatlarımı mirasımdan mahrum edeceğim'

Ali Ersin yayına bağlandı. Kızlarının kendisine bakmadığını asıl onlardan korkanın kendisi olduğunu söylerken, kendisinin çok iyi olduğunu yarın mahkemede bütün çocuklarını mirasından men edeceğini açıkladı.

İddia sahibi Burhan Bey canlı yayında...'Babama 'bana villa ver seninle evlenirim' dedi'

Yayına bağlanan Burhan Bey, bu kişinin kendi babasına da aynı şeyleri yaptığını, villa istediğini söyledi. Kadının iftiracı olduğunu söyleyen Burhan Bey, yaşlıları korumamız gerekiyor dedi.

İhaneti gören gözleri hastanede eşini işaret etti 'Kocasının kendisini vurduğunu onayladı'

Samet Bey, telefonundaki bilgileri yayına gönderdi. Sıdıka Çelik'in son görüntülerinde sorulan sorulara mimikleriyle cevap verdiği ortaya çıktı.