Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ekranlara gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 16 Şubat Müge Anlı var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?

ATV Müge Anlı canlı izle linki araştırılıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında merak edilenler var. Ülkemizde meydana gelen deprem faciasının ardından program ekranlara gelmedi. İzleyiciler ise Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 16 Şubat Müge Anlı var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor.

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Şubat günü ekranlara yer almayacak. ATV yayın akışında yer almayan programın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz bir duyuru gelmedi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..