Motorine zam var mı? 24 Haziran akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara ve İzmir mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine zam var mı ve motorin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira, motorin grubunda ise 1 lira 68 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.