Petrol fiyatlarının son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? İşte 7 Aralık güncel motorin fiyatları!

Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 7 Aralık güncel motorin fiyatları!

Motorine indirim var mı? Merak edilmekte. Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? İşte 7 Aralık güncel motorin fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorinin litresi bu gece yarısı 88 kuruş daha ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 29 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.