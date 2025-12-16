Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' gibi şarkılarla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, müzik kariyerine emin adımlarla başlamıştı. Ancak ünlü şarkıcı, 2021 yılında sürpriz bir kararla yumurta sektörüne adım atmıştı.

Sabah, o dönemde Eskişehir'deki tesisini 1 milyon 300 bin liralık yatırımla kurduğunu ve 2 bin metrekare kapalı alanda 15 bin yarka cinsi tavuğun bulunduğunu açıklamıştı. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi hedeflediklerini belirtmişti.

Ortağı tarafından 500 bin lira dolandırılmasına rağmen sektörde kalmaya devam eden Sabah, son olarak katıldığı bir davette yumurta işinden çekildiğini duyurdu.

"MÜZİK SEKTÖRÜ DAHA KEYİFLİ VE RAHAT"

Ünlü isim, radikal kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tavuk 19 ay yumurtlar, sonra yenisini almak gerekir. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık, tabii çalmalar çırpmalar da oldu. Sonunda gidip geldim ve yeni 15 bin almak yerine işi bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü ise keyifli ve rahat; çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bay bay diyoruz."