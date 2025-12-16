Haberler

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Yumurta üretimi için 1 milyon TL'lik yatırım yapan Coşkun Sabah, sektörde karşılaştığı zorluklar nedeniyle bu işten çekildiğini açıkladı. Sabah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "19 ay boyunca yumurta üretimi yaptık ve kazancımız oldu, tabii bazı hırsızlıklar da yaşandı. Yeni yatırım yapmak yerine işi bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü ise keyifli, çalışıyoruz ve emeğimizin karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Coşkun Sabah, 2021 yılında Eskişehir'de 1 milyon 300 bin liralık yatırımla yumurta sektörüne girdi.
  • Coşkun Sabah, yumurta işinden çekildiğini duyurdu.
  • Coşkun Sabah, müzik sektörünün keyifli ve rahat olduğunu ifade etti.

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' gibi şarkılarla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, müzik kariyerine emin adımlarla başlamıştı. Ancak ünlü şarkıcı, 2021 yılında sürpriz bir kararla yumurta sektörüne adım atmıştı.

Sabah, o dönemde Eskişehir'deki tesisini 1 milyon 300 bin liralık yatırımla kurduğunu ve 2 bin metrekare kapalı alanda 15 bin yarka cinsi tavuğun bulunduğunu açıklamıştı. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi hedeflediklerini belirtmişti.

Ortağı tarafından 500 bin lira dolandırılmasına rağmen sektörde kalmaya devam eden Sabah, son olarak katıldığı bir davette yumurta işinden çekildiğini duyurdu.

"MÜZİK SEKTÖRÜ DAHA KEYİFLİ VE RAHAT"

Ünlü isim, radikal kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tavuk 19 ay yumurtlar, sonra yenisini almak gerekir. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık, tabii çalmalar çırpmalar da oldu. Sonunda gidip geldim ve yeni 15 bin almak yerine işi bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü ise keyifli ve rahat; çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bay bay diyoruz."

