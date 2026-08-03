Milyonların Kullandığı Sistemlerin Görünmeyen Mühendisi: Amil Uslu

Turkcell, THY, Sahibinden, Upwork ve uluslararası projelerde görev alan Uslu, bugün özellikle yapay zeka ve kurumsal yazılım mimarisi alanındaki çalışmaları ile dikkat çekiyor...

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE DEĞİŞEN PROFİL

Teknoloji dünyasında artık yalnızca kod yazabilen mühendisler değil; farklı disiplinleri bir araya getirebilen, yapay zeka sistemlerini kurumsal altyapılarla bütünleştirebilen ve büyük ölçekli projelerde mimari kararlar alabilen isimler öne çıkıyor. Amil Uslu'nun kariyeri de bu dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biri.

Telekomdan havacılığa ve sağlık sektörüne uzanan projeleri, uluslararası ödülleri ve son dönemde yapay zeka teknolojileri üzerine yoğunlaşması ile yazılım mühendisliğinin artık yalnızca kod geliştirmekten ibaret olmadığını gösteriyor.

Günümüzde de, kurumların rekabet avantajı yalnızca kullandıkları teknolojiyle değil, o teknolojiyi tasarlayan mühendislerin niteliğiyle de şekilleniyor. Amil Uslu'nun kariyer yolculuğu ise Türkiye'den çıkıp küresel ölçekte kritik sistemlerde görev alan yazılım mühendislerinin giderek daha görünür hale geldiğinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK ÖLÇEKLİĞ PLATFORMLARDA DÜŞÜK HATA TOLERANSIYLA ÇALIŞMAK

Yazılım sektöründe birçok mühendis belirli uygulamaların geliştirilmesinde görev alırken, daha az sayıda mühendis doğrudan kurumların kritik altyapısını oluşturan sistemlerde çalışıyor. Telekom, havacılık, sağlık, finans ve e-ticaret gibi hata toleransının son derece düşük olduğu sektörlerde görev alan Uslu'nun çalışmaları; test otomasyonu, dağıtık sistem mimarileri, mikro servis yapıları, yapay zeka uygulamaları ve büyük ölçekli kurumsal platformlar üzerine yoğunlaşıyor.

Özellikle farklı sektörlerde edindiği deneyim, onu yalnızca yazılım geliştiren değil, aynı zamanda kurumların teknolojik dönüşümünü yönlendiren mühendislerden biri haline getiriyor. Uslu'nun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Turkcell'de geliştirdiği kurumsal test otomasyon platformu oldu. Böylece şirket çalışanları tek bir platform üzerinden gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını görüntüleyebilir hale geldi.

Bu yapı, yazılım geliştirme süreçlerinde testlerin merkezi olarak yönetilmesini sağlayan önemli altyapılardan biri olarak öne çıktı. Patentle desteklenen test senaryolarının oluşturulmasına da katkı sağlayan Uslu; veri tabanı tasarımı, çekirdek servis geliştirme, Scrum Master görevleri ve kurumsal yazılım mimarisinin oluşturulması gibi kritik sorumluluklar üstlendi.

Yaklaşık 16 kişilik ekipte farklı teknik rolleri aynı anda yürütürken, binlerce günlük test senaryosunun yönetildiği kurumsal test altyapısının geliştirilmesinde aktif rol aldı.

HAVACILIK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAZILIM GÜVENLİĞİ

Havacılık sektörü, yazılım güvenilirliğinin en kritik olduğu alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Türk Hava Yolları’nda Docker teknolojisi kullanarak geliştirdiği konteyner tabanlı test otomasyon sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda tarayıcı üzerinde paralel test çalıştırılabilen bir yapı oluşturuldu. Bu sayede, havacılık operasyonlarında kullanılan kritik yazılımlar, daha güvenilir bir hale geldi.

Uslu'nun kariyerinde dikkat çeken projelerden biri de Sağlık Bakanlığı ile yürütülen şehir hastaneleri bilgi yönetim sistemleri oldu. 52 kişilik teknik ekip içerisinde sistem mimarisi ve veri modeli tasarımında kritik sorumluluklar üstlenen Uslu, sistem mimarisi ve veri modeli tasarımı ile şehir hastanelerinin iş akışlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Teknik çalışmalarının yanında Uslu'nun uluslararası platformlarda aldığı ödüller de bulunuyor. 2018 yılında düzenlenen 3. Uluslararası Test Hackathonu'da birincilik elde eden ekip içerisinde yer aldı. Test otomasyonu alanında düzenlenen ve çevrim içi ile fiziksel etapları bir araya getiren organizasyon, dünyanın farklı ülkelerinden yazılım mühendislerini aynı platformda buluşturan teknik yarışmalar arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com