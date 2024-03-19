Üye Girişi
Haberler

Milli Yol Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için açıklama yaptı

Güncelleme:

Milli Yol Partisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Parti adına açıklama yapan Milli Yol Partisi Sözcüsü Yunus Ekşi, “18 Mart Çanakkale Zaferi, emperyalizme karşı milletimizin bağımsızlık direnişinin tarihi en önemli göstergelerinden biridir” dedi.

Milli Yol Partisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Parti adına açıklama yapan Milli Yol Partisi Sözcüsü Yunus Ekşi, "18 Mart Çanakkale Zaferi, emperyalizme karşı milletimizin bağımsızlık direnişinin tarihi en önemli göstergelerinden biridir" dedi.

Ekşi'nin açıklaması şöyle;

Emperyalizme karşı bu zafer de, binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine yüz binlercesi şehit düşmüştür. Bu zaferin ardından milletimiz, girdiği çetin mücadeleler sonucunda bağımsızlığa ulaşmıştır.

Anadolu topraklarında milletimizin egemenliği, kalıcı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında vücut bulmuştur. Çanakkale zaferinde, zaferin kazanılmasında tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız" sözü, bugün iktisadi anlamdaki bağımsızlığımızı tehlikeye düşüren dışa bağımlı Borç Ekonomisi modelinin değiştirilmesi milli birliğimiz için en güçlü adımlardan biri olacaktır. Milli Yol Partisi'nin varoluş temel amaçlarından biride budur.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Yol Partisi Çanakkale Zaferi Yunus Ekşi Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
title