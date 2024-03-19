Milli Yol Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için açıklama yaptı

Milli Yol Partisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Parti adına açıklama yapan Milli Yol Partisi Sözcüsü Yunus Ekşi, "18 Mart Çanakkale Zaferi, emperyalizme karşı milletimizin bağımsızlık direnişinin tarihi en önemli göstergelerinden biridir" dedi.

Ekşi'nin açıklaması şöyle;

Emperyalizme karşı bu zafer de, binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine yüz binlercesi şehit düşmüştür. Bu zaferin ardından milletimiz, girdiği çetin mücadeleler sonucunda bağımsızlığa ulaşmıştır.

Anadolu topraklarında milletimizin egemenliği, kalıcı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında vücut bulmuştur. Çanakkale zaferinde, zaferin kazanılmasında tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız" sözü, bugün iktisadi anlamdaki bağımsızlığımızı tehlikeye düşüren dışa bağımlı Borç Ekonomisi modelinin değiştirilmesi milli birliğimiz için en güçlü adımlardan biri olacaktır. Milli Yol Partisi'nin varoluş temel amaçlarından biride budur.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.