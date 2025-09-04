Milli maç ne zaman? Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, gruptaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekibimizin sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri gibi detayları merakla araştırıyor. Kritik mücadeleyle ilgili tüm ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki heyecan, Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak mücadeleyle başlıyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk sınavını 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan karşısında verecek. Hem millilerin performansı hem de karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken, futbolseverler bu önemli maçın detaylarını yakından takip ediyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasındaki ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu önemli mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Ay-yıldızlılar, hem güçlü bir başlangıç yapmak hem de grupta moral depolamak amacıyla sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasındaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu kritik mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak, bu da karşılaşmayı izlemek isteyen milyonlarca taraftar için büyük kolaylık sağlayacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11 LER

GÜRCİSTAN:

Giorgi Mamardashvili

Otar Gocholeishvili

Giorgi Goglichidze

Luka Lochoshvili

Giorgi Azarovi

Giorgi Kochorashvili

Saba Gagnidze

Nika Mekvabishvili

Giorgi Tsitaishvili

Khvicha Kvaratskhelia

Georges Mikautadze

TÜRKİYE: