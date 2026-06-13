Milli maç DEV EKRAN İzmir nerede? Avustralya Türkiye maçı İzmir'de izlenecek yerler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası maçları için kentte dev ekran kurulumları gerçekleştirecek. A Milli Futbol Takımı’nın turnuvadaki karşılaşmaları, belirlenen alanlarda canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ DEV EKRAN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını kentin dört farklı noktasına taşıyacak. A Milli Futbol Takımı’nın ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda oynayacağı karşılaşmalar, kurulacak dev ekranlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşacak. Dünya Kupası süresince gerçekleştirilecek yayınlarla birlikte futbolseverler milli takım maçlarını açık alanlarda takip etme imkânı bulacak.

Dev ekran yayınları için Bornova Büyük Park, Göztepe Sahil Denizatı Parkı, Karşıyaka Yasemin Kafe önü ve Buca Hasanağa Parkı belirlendi. İzmir’in farklı ilçelerinde oluşturulan bu izleme noktalarında A Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki maçları canlı olarak yayınlanacak. Organizasyon kapsamında kent genelinde ortak bir maç izleme atmosferi oluşturulması planlanıyor.

AVUSTRALYA TÜRKİYE İZMİR'DE DEV EKRAN İZLENECEK YERLER

A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk karşılaşmasını yarın Türkiye saati ile 07.00’de Avustralya’ya karşı oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dev ekran alanlarında bu mücadele canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, belirlenen dört noktada bir araya gelerek millilerin Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınavını takip edebilecek.

Milliler, Avustralya maçının ardından 20 Haziran saat 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki son mücadele ise 26 Haziran saat 05.00’te ABD’ye karşı oynanacak. İzmir’de kurulan dev ekranlar aracılığıyla bu karşılaşmalar da eş zamanlı olarak yayınlanacak ve vatandaşlar turnuvadaki milli takım maçlarını toplu şekilde izleyebilecek.