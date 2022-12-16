Metro City AVM yangın neden çıktı? İstanbul AVM yangın sebebi ne?

16 Aralık günü öğlen saatlerinde İstanbul'da bir AVM'de çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Arama motorlarında ise Metro City yangını söndürüldü mü? İstanbul AVM Metro City yangını söndü mü? Metro City yangını neden çıktı? araması yapıldı.

Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'de 16 Aralık günü çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İstanbul'un kalabalık ilçelerinden birinde çıkan yangının ardından arama motorlarında Metro City yangını söndürüldü mü? İstanbul AVM Metro City yangını söndü mü? Metro City yangını neden çıktı? soruları aratıldı.Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'de 16 Aralık günü çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İstanbul'un kalabalık ilçelerinden birinde çıkan yangının ardından arama motorlarında Metro City yangını söndürüldü mü? İstanbul AVM Metro City yangını söndü mü? Metro City yangını neden çıktı? soruları aratıldı.

METRO CİTY YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM'ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı. Alevlerin AVM'nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AKM'dekilerin tamamının tahliye edildiğini belirterek olayda can kaybı ya da yaralı olmadığını ifade etti. Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı.