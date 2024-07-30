Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı!

Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i yenerek bronz madalya kazandı. Bu tarihi başarı sonrasında, Mete Gazoz'un bireysel maçlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Mete Gazoz'un yarışma takvimi merak ediliyor. Atıcılıkta Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu bulunan Mete Gazoz, sıralama atışlarında 676 puanla 8'inci sırada yer aldı. Mete Gazoz bireysel olarak yarıştı mı? Detaylar haberimizdedir...

METE GAZOZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YARIŞACAK?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, bireysel olarak ilk maçına bugün çıkacak. Bireysel sıralama atışlarında 8'inci olan Mete Gazoz, Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile eşleşti. Mete Gazoz, 30 Temmuz Salı günü saat 18.58'de Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile karşılaşacak.

METE GAZOZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARI MAÇ TAKVİMİ

Bireysel müsabakalarda eleme karşılaşmaları 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Bu elemelerin ardından finaller ise 2-3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.