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Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

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Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz'un son yarışma sonucu merak konusu oldu. Gazoz'un kazanıp kazanmadığı merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı. Peki, Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA OKÇULUK BRANŞINDA KİM KAZANDI?

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

MİLLİ TAKIM KAZANDI MI?

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE KİMİNLE KARŞILAŞACAK?

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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