Mesut Yar kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılırken Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday olduğu gündeme geliyor. Ünlü gazeteci Yar, belediye başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu. Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Detaylar haberimizdedir…

MESUT YAR HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Ünlü gazeteci Yar, "Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar" sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla'nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

20 yıldır Datça'da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday adayı olduğunu belirterek, "1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim" sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar, 18 Nisan 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, televizyoncu.

Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchormanlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe Tv gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve ropörtaj kitapları yayımlanan Yar'ın halen Posta Gazetesi'nde televizyon eleştirmenliği yaptığı "Televizyon Hastası" isimli bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı "Burada Laf Çok" programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Mesut Yar, şuan da Star TV'de "Mesut Yar Sunar" isimli programı sunmaktadır. Mesut Yar, üç kere evlenip iki kere boşanmıştır. Mesut Yar, ilk eşi ile 1993 yılında evlendi. Boşandı. Batuhan adında bir oğlu vardır. Mesut Yar, 2012 yılında üçüncü evliliğini Ajanda PR adlı şirketin sahibi Ferda Çekem ile yaptı.

Görev Aldığı Yapımlar

Başka Yerde Yok Sunucu 2004 Tv programı

Burada Laf Çok Sunucu 2011-2016 Tv programı

Babam Sınıfta Kaldı Nazım 2013 Tv dizisi

Baş Belası Kendisi 2017 Sinema filmi

Mesut Yar Sunar Sunucu 2017-... Tv programı