Galatasaray formasıyla 80'in üzerinde maça çıkan Mertens, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında takımı adına sahada liderlik yaptı. Peki, Mertens futbolu bıraktı mı, emekli oldu mu?

MERTENS FUTBOLU BIRAKTI MI?

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens, 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Futbolseverlerin "Ciro" lakabıyla tanıdığı Belçikalı yıldız, kariyerini noktaladığını sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa ama etkileyici bir video ile duyurdu. "Futbol benim hayatım oldu. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı." sözleriyle veda eden Mertens, hem taraftarlarına hem de takımlarına teşekkür etti.

Bu gelişme, özellikle Galatasaray taraftarlarını duygulandırdı. 2022 yılında Napoli'den transfer edilen tecrübeli oyuncu, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Süper Lig'de kazandığı başarılar, saha içindeki liderliği ve profesyonel duruşuyla örnek bir isim olarak hatırlanacak.

GALATASARAY KARİYERİYLE BİR EFSANE OLDU

Mertens, Galatasaray'a 2022 yazında katıldı. Sarı-kırmızılı forma altında özellikle ilk sezonunda büyük bir performans sergileyen futbolcu, attığı kritik gollerle şampiyonlukta önemli rol oynadı. Hücum hattında hem forvet arkasında hem de kanatta oynayabilen Belçikalı yıldız, futbol zekâsı, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle takıma seviye kazandırdı.

Galatasaray formasıyla 80'in üzerinde maça çıkan Mertens, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında takımı adına sahada liderlik yaptı. Oyuna getirdiği sakinlik ve akıl dolu paslarla genç oyunculara da örnek oldu. Teknik direktör Okan Buruk, veda açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda "Onunla çalışmak büyük bir ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

NAPOLİ DÖNEMİ: BİR KULÜP EFSANESİ

Dries Mertens denilince akla gelen ilk kulüp şüphesiz Napoli. İtalyan ekibiyle geçirdiği dokuz sezonda efsaneleşen futbolcu, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını kazandı. Napoli formasıyla 397 maça çıkan ve 148 gol atan Mertens, taraftarların kalbinde silinmeyecek bir yer edindi.

Serie A'da oynadığı dönem boyunca takımını şampiyonluk yarışında tutan, Şampiyonlar Ligi gecelerinde unutulmaz goller atan Belçikalı yıldız, Napoli'nin altın dönemlerinden birinin baş mimarı oldu. İtalya basını, Mertens'in futbolu bırakma kararını "Bir çağın sonu" sözleriyle duyurdu.

BELÇİKA MİLLÎ TAKIMI'NDA YÜZLERCE MAÇ

Mertens, Belçika Millî Takımı'nın da en önemli oyuncularından biriydi. 2011 yılında ilk kez kırmızı formayı giyen oyuncu, toplamda 100'den fazla kez sahaya çıktı. 2014 ve 2018 Dünya Kupası ile 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonaları'nda forma giydi. Özellikle "Altın Jenerasyon" olarak adlandırılan De Bruyne, Lukaku ve Hazard gibi yıldızlarla birlikte Belçika futboluna damga vurdu.

Millî takım kariyerinde attığı goller ve yaptığı asistlerle ülkesinin en üretken futbolcularından biri olarak tarihe geçti. 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar ulaşan Belçika kadrosunda kilit rol oynamıştı.

FUTBOLU BIRAKMA KARARININ NEDENİ

Mertens, futbolu bırakma kararını açıklarken fiziksel ve mental olarak artık yeni bir döneme geçmek istediğini ifade etti. Son sezonunda Galatasaray'da istikrarlı bir performans sergilese de yaşının getirdiği yorgunluk, yoğun maç temposu ve aile hayatına daha fazla zaman ayırma isteği bu kararın temel sebepleri arasında yer aldı.

Eşi Kat Kerkhofs ve küçük oğlu Ciro ile İstanbul'daki hayatını seven Mertens, futbol sonrası dönemde Belçika ve İtalya arasında yaşayacağını belirtti. Ayrıca futbolu tamamen bıraksa da ilerleyen dönemde antrenörlük veya futbol danışmanlığı yapabileceği konuşuluyor.

TARAFTARLARDAN VEFA MESAJLARI

Mertens'in veda açıklamasının ardından hem Galatasaraylı hem de Napoli taraftarlarından binlerce mesaj geldi. Sosyal medyada "Teşekkürler Ciro" etiketi kısa sürede trend oldu. Taraftarlar, onun futbolculuğunun yanı sıra karakterine, mütevazı kişiliğine ve sahadaki saygılı duruşuna vurgu yaptı.

Galatasaray taraftarları, Belçikalı futbolcu için "Türk futboluna iz bıraktın" ifadelerini kullanırken, Napoli cephesi ise "Sonsuza kadar bizim Ciro'muz olacaksın" mesajlarıyla duygularını paylaştı.

GELECEK PLANLARI VE VEDA MAÇI

Dries Mertens'in futbolu bırakmasına rağmen bir veda maçı düzenlemesi planlanıyor. Napoli ve Galatasaray formalarıyla sahaya çıkacağı özel bir karşılaşma organize edileceği iddia ediliyor. Bu maçta hem eski takım arkadaşlarının hem de futbol dünyasından önemli isimlerin yer alması bekleniyor.

Futbol sonrası dönemde Mertens'in medya çalışmaları, futbol yorumculuğu veya genç oyunculara mentorluk yapma gibi projelere yöneleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Belçika Futbol Federasyonu'nun da kendisine özel bir teşekkür töreni düzenleyeceği belirtiliyor.

BİR FUTBOL HİKAYESİNİN SONU

Dries Mertens, hem kulüp hem millî takım düzeyinde unutulmaz bir kariyere imza attı. Napoli'de bir efsane, Galatasaray'da bir lider, Belçika'da bir sembol oldu. Şimdi ise futbolu bırakarak yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Futbol dünyası için bu karar bir dönemin kapanışı anlamına geliyor. Ancak Mertens'in adını unutmak mümkün değil. Gerek sahadaki zarafetiyle gerek profesyonelliğiyle, Dries Mertens modern futbolun örnek isimlerinden biri olarak tarihe geçti.