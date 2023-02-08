Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Mersin'de fay hattı var mı? Merak eden vatandaşlar internet üzerinde araştırmalar gerçekleştiriyor. Farklı illerde yıkıma neden olan deprem nedeniyle Mersin'den fay hattı geçiyor mu? Merak ediliyor. Peki, Mersin'de fay hattı var mı? Mersin'den fay hattı geçiyor mu? Mersin'de deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

Mersin'de fay hattı var mı? Sorusu, 34 bin 810 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesi ile merak edilmeye devam ediliyor. Türkiye genelinde korku ve paniğe sebep olan deprem nedeniyle Mersin'de fay hattı var mı? Araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Peki, Mersin'de fay hattı var mı? Mersin'den fay hattı geçiyor mu? Mersin'de deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

MERSİN'DE FAY HATTI VAR MI?

Üçüncü derece deprem riski taşımakta olan illerden bir tanesi olan Mersin için, Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Erkan, Mersin'in deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "DemirMersin olası bir deprem koşulundan zemin noktasında çok kötü. Yani yapılaşmanın olduğu bölge alüvyon dediğimiz; Toros Dağlarının denize paralel olmasıyla ve akarsularının çakıl kum taş dediğimiz kötü malzemeden oluşuyor. Bizim kent merkezi diye tanımladığımız Pozcu'su, Viranşehir'i, Mezitli'si, Davultepesi'ne kadar oluşan kıyı şeridi. Buralar ova olan yerler ve tarım için verimli yerler. Mersin'in bir de şöyle bir dezavantajı var: sadece Mersin içindeki fay hatlarından değil Mersin'in çevresindeki Türkiye'yi etkileyen Doğu Anadolu Fay hattı, ya da Ecemiş'in uzantısı olan Orta Anadolu fay hattı, Ölü Deniz dediğimiz Güney'de Arabistan'dan başlayan 1000 km'lik bir fay hattı kuşağının etkisi altında. Doğal olarak bu bölgede yaşanılacak bir deprem Mersin'in kıyı şeridinden kaynaklı yıkıcı bir etkiye sebep olacak." şeklinde konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.