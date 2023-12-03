31 Mart 2019 Mersin Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanı ve 13 ilçenin belediye başkanlarını seçmek için oy kullandı. Peki, Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi?

Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi?

2019 Mersin yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi?

MERSİN AKDENİZ HANGİ PARTİ?

Mersin Akdeniz ilçesindeki belediye başkanlığı seçimini kazanan aday Mustafa Muhammet Gültak'dır. Mustafa Muhammet Gültak, AK Parti'den aday olup %34,29 oy oranıyla seçimi kazanmıştır. Dolayısıyla Mersin Akdeniz Belediye Başkanı, AK Parti'den Mustafa Muhammet Gültak'tır.

MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK KİMDİR?

Mustafa Muhammet Gültak, 1969 yılında Mersin'de doğdu. Eczacılık alanındaki eğitimini tamamlamak için Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. Mesleğine serbest eczacı olarak adım attı ve bu alanda çalıştı.

Gültak, siyasi kariyerine AK Parti'de aktif bir rolle başladı. 2004 ile 2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçte partisinin il düzeyindeki organizasyonlarında gösterdiği liderlikle dikkat çekti.

Ayrıca, Mustafa Muhammet Gültak, 25. dönemde milletvekili olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi sorumluluklarını yerine getirdi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Gültak, evli ve 2 çocuk babasıdır.