Merkür Retrosu ne zaman? Retro ne zaman? 2022 Merkür retrosu ne zaman başlıyor? 2022 Retro tarihleri!

Astroloji son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde yer almaya başladı. Astroloji'de var olan ve artık neredeyse herkes tarafından bilinen retro kavramı sosyal medyada bilindik astrologların uyarıları nedeniyle gündemde kalıyor. Her yıl birçok kez farklı gezegenlerde retro yaşarız. Retro, bir gezegenin geri hareket etmesidir. Astroloji severlerin merak ettiklerinden biri ise Merkür Retrosu ne zaman? 2022 Merkür Retrosu ne zaman başlıyor?

Astrolojide Merkür, Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkilerin ortaya çıkması beklenir. Merkür gezegeninin geri hareket etmesine ise Merkür retrosu denmektedir. 2022 yılında 3. Kez yaşayacağımız Merkür retrosunun tarihi merak edilip araştırılıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Retro ne zaman? 2022 Merkür retrosu ne zaman başlıyor? İşte 2022 Retro tarihleri!

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

İlk merkür retrosu Ocak ayında gerçekleşmişti. Ardından ise Mayıs ayında tekrar retro yaşadık. Şimdi ise 3. Kez yaşayacağımız Merkür retrosu yaklaşıyor. 2022 yılında 4 kez Merkür Retrosu yaşayacağız. Merak edilen 3. Merkür retrosu tarihi ise 10 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Etkilerini 5-10 gün öncesinden hissettiren retro teknolojij alet bozulmaları, iletişim sorunları gibi etkiler yaşatabilir. Yanlış anlaşılmalara, doğru iletişim kurma konusunda dikkatli olmamız gereken bir süreç. 10 Eylül'de yaşayacağımız Merkür retrosu 3 Ekim tarihinde ileri harekete geçecek ve retro sonlanacak.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.

MERKÜR GERİLEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl üç kez yaşanan gerileme bu sene dört kez gerçekleşecek. En yakın gerilemenin 10 Mayıs ile 4 Haziran arasında gerçekleşmesi bekleniyor.