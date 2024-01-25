MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklamaları saatlerin 14.00 olması ile birlikte araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıkladı ve merak edilmekte olan birçok soru da böylece yanıt bulmuş oldu. İşte MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA

Abone Ol Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel bir adım atan Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Yılın ilk toplantısını yapan PPK, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. Merkez Bankası böylece art arda 8 toplantıda faiz artışına gitti. Ekonomistler de TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırmasını bekliyordu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

PPK'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi: "Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."